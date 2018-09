An diesem Herbsttag, an dem draußen die Blätter fallen und drinnen die Macht zerfällt, wirken die Worte Rainer Maria Rilkes wie ein Reim auf all das Ungereimte. Gerade schien sein Gedicht "Herbsttag" noch so zeitlos zu sein, und nun langt es, geschrieben 1902, in einen Tag des Jahres 2018, an dem Angela Merkel alles aus den Händen zu gleiten, an dem ihr die Kanzlerschaft so leicht und unweigerlich abhandenzukommen scheint wie den Bäumen das Laub.

Ein Herbsttag eben. Nach einem großen Sommer.

Merkwürdig mutet es plötzlich an, dieses Gedicht zu lesen, es zu sprechen und es sprechen zu lassen.

Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben

Auf den Fluren lass die Winde los