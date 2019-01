Am 17. Juli 1944, einen Tag vor seinem 34. Geburtstag, schrieb der Obergefreite Herbert Stock an seine Ehefrau Magdalena: "Ich habe ein wunderschönes Ölbild (auf Leinen, Blumen) und hoffe, daß ich einen entsprechenden Karton bekomme, damit ich es Dir schicken kann ... Ich schicke es am besten in den Kirchweg, da ich Angst habe, durch öfteres Aufmachen könnte die Farbe auf dem Leinen brechen."

Verschwörerisch fügte der Wehrmachtsoldat hinzu, "daß Neidhammels nicht alles zu sehen brauchen". Vorsicht vor neugierigen Augen war geboten, denn das angekündigte Paket enthielt Diebesgut.

Das Gemälde, das der Landser aus Italien nach Halle (Saale) versandte, ist ein Meisterwerk des niederländischen Barock. Jan van Huysum (1682 bis 1749) schuf das Stillleben. Es zeigt ein üppiges Blumenpotpourri in einer tönernen, von einem Relief mit Tieren und Putten geschmückten Vase, die auf einem Marmortisch steht. Das Bild hing von 1824 an in Florenz in der Galleria Palatina im Palazzo Pitti, der toskanische Großherzog