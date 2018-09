In der Zentrale des Zigarettenherstellers Philip Morris, Avenue de Rhodanie 50 in Lausanne, ein paar Gehminuten nur vom Genfer See entfernt, führen sie derzeit ein bemerkenswertes Stück auf. Es trägt den Titel "Geläuterter Tabakkonzern rettet die Raucher der Welt", es handelt von einer Zigarettenfirma, die keine Zigarettenfirma mehr sein will. Die Hauptrolle ist mit André Calantzopoulos großartig besetzt: Der Grieche, seit 2013 Vorstandsvorsitzender von Philip Morris International, hat mit dem Rauchen aufgehört, so sagt er das, weil er etwas Besseres, Gesünderes entdeckt habe – das Erhitzen, englisch "Heating".

Beim Heating wird der Tabak nicht verbrannt, sondern erhitzt, auf etwa 300 Grad. Das führt dem Raucher das Nikotin zu wie bei der Zigarette, gleichzeitig soll es ihn vor den krebserregenden Stoffen bewahren, die im Zigarettenrauch enthalten sind. Praktischerweise ist Calantzopoulos auf ein Produkt umgestiegen, das er selbst auf den Markt gebracht hat und das sie bei Philip Morris