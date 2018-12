Seine Jünger nannten ihn "Adnan Hoca", "Lehrer Adnan": Jahrelang konnte der türkische Sektenführer Adnan Oktar in seiner Fernsehshow ungestraft gegen Juden hetzen und die Evolutionstheorie leugnen. Aussteiger warfen ihm vor, Frauen durch Drogen gefügig gemacht zu haben, trotzdem wurde er von der türkischen Justiz lange nicht belangt. Oktar verfügt über Kontakte zur türkischen Regierungspartei AKP.

Inzwischen ist Oktar in Ankara jedoch offenbar in Ungnade gefallen: Polizisten stürmten im Juli seine Villa am Bosporusufer in Istanbul und nahmen ihn fest. Seither sitzt Oktar unter anderem wegen des Verdachts auf Bildung einer kriminellen Vereinigung und Kindesmissbrauchs in Untersuchungshaft.

Oktar, 62 Jahre alt, ist nicht der einzige Islamist, gegen den die türkische Regierung vorgeht. Bereits Anfang 2018 nahm die Polizei Alparslan Kuytul fest, den Anführer der einflussreichen islamistischen Furkan-Bewegung. Laut türkischen Medienberichten bereitet die Polizei zudem Operationen gegen den Süleymancılar-