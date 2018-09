Can Dündar hat den Moment immer wieder in Gedanken durchgespielt: Wie würde er sich verhalten, wenn er dem türkischen Präsidenten gegenüberstünde, was würde er ihm sagen?

Nun aber, da es tatsächlich zu einem Aufeinandertreffen zwischen Dündar und Recep Tayyip Erdoğan kommen könnte, weil Erdoğan am 28. September auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Berlin reist, in jene Stadt, in der Dündar seit zwei Jahren im Exil lebt, hat Dündar entschieden, abzutauchen. Er will nicht an dem Staatsbankett teilnehmen, das die Bundesregierung für Erdoğan gibt, und auch nicht die Pressekonferenz von Erdoğan und Kanzlerin Angela Merkel besuchen. "Ich will nichts tun, was die Situation meiner Familie weiter verschlechtert", sagt er.