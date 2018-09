Für manches, was erst wie ein kleines Wunder anmutet, findet sich am Ende eine ganz einfache Erklärung. Etwa für die erstaunlichen Rechtschreibleistungen eines syrischen Grundschülers, mit dem dieser seine Lehrerin immer wieder verblüfft.

Der Junge ist kein Genie, sondern hat lediglich Glück gehabt: Als er, neu in Deutschland, in die erste Klasse kam, gab ihm die Lehrerin und Schulbuchautorin Gisela Dorst in ihrer Freizeit Nachhilfeunterricht – ganz klassisch und systematisch mit einer Fibel. "Ich habe ihm von Anfang an erklärt: Viele Wörter schreibt man im Deutschen nicht so, wie sie klingen", sagt Dorst. "Wer richtig schreiben will, muss etwas über die Wörter wissen."