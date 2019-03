Und dann kommt er oben an, schnaubend und keuchend. 260 Stufen liegen hinter ihm. Er ist Metallleitern hochgeklettert und über Stahlträger gestiegen. In einem Treppenhaus bröckelte der Beton, plötzlich klaffte eine Lücke unter ihm. Zum Schluss zwängte er sich durch ein Loch in einer Wand aufs Dach.

Peter Hohenhaus tritt an die Balustrade des Gebäudes. Kalter Wind zerrt an den Ohrenklappen seiner Mütze. Er blickt nach unten, 50 Meter, vielleicht mehr. "Das ist wirklich übercool", sagt er.

Neben ihm steht ein junger Mann, Loscha. Er hat Hohenhaus hierhin geführt und fürchtet, dass ihm das Probleme einbringen könnte; seinen richtigen Namen möchte er deshalb nicht veröffentlicht sehen. "Wir müssen jetzt absolut leise sein", flüstert er Hohenhaus zu. "Wir sollten nicht hier oben sein."

Die beiden Männer haben an diesem Wintertag im Norden der Ukraine, an der Grenze zu Weißrussland, eine Bauruine erklommen, die niemand betreten sollte. Um sie herum erstrecken sich Sümpfe und Birkenwälder, kilometerweit,