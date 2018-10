Am Tag der Deutschen Einheit nieselt es in Chemnitz, der Wind pfeift kalt durch die Laubbäume. Nur ein paar leere Flaschen stehen im Musikpavillon auf der Schlossteichinsel. Die verfallenen Mauern sind mit Graffiti übersät. An einer Stelle prangt das Antifa-Zeichen, darunter: "Das Volk muss weg".

Bei schönem Wetter treffen sich hier oft junge, linke Chemnitzer und Flüchtlinge. Am Nationalfeiertag aber ist ein anderes Publikum erschienen. Ein paar Männer stehen an der Anlegestelle und steuern Modellboote durchs Wasser, andere tragen schwarze Jacken, trinken Bier.

"Nicht alle Ausländer gehören hierher", empört sich ein jüngerer Mann. Ein älterer schimpft, dass er nichts von dem, was über die Schlossteichinsel in der Presse stand, glaubt: "Das ist doch alles von oben gesteuert."