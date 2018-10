SPIEGEL: Herr Habeck, müssen die Grünen nicht froh sein, dass sie in Bayern zwar sehr gut abgeschnitten haben, aber nicht ernsthaft mit Herrn Söder über eine Koalition verhandeln müssen?

Habeck: Froh? Nein. Ich weiß nicht, ob es gelungen wäre, mit der CSU etwas Vernünftiges hinzubekommen. Letztlich kann man daran begründete Zweifel haben. Wir haben eigentlich in allen politischen Positionen gegensätzliche Auffassungen und hätten nur dann in eine Regierung gehen können, wenn die CSU sich bewegt hätte. Aber was insgesamt in Deutschland gerade passiert – nämlich dass die Volksparteien erodieren –, zeigt, dass etwas Neues entstehen muss, damit die Leidenschaft für gestaltende Politik irgendwo einen Ort findet. Die Antwort der CSU aber ist nur: Wir ändern nichts, wir machen weiter wie bisher. Das wird dem Wunsch nach Veränderung nicht gerecht.

SPIEGEL: In Süddeutschland haben die Grünen die SPD schon abgelöst. Trauen Sie sich das auch auf Bundesebene zu? Eine Volkspartei sind die Grünen ja nicht