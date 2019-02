Hier geht er also zu Ende, sein kurzer, schneller Weg nach oben. Mit 13: der erste Aktiendeal bei der Sparkasse, in Unna. Mit 17: die erste Firma, in die er einsteigt, in Frankfurt. Mit 26 der erste Ferrari, in China, mit 27 sein zweiter. Und am Handgelenk eine Hublot Big Bang, ein Backstein von Uhr. Er war ein Kaiser in China, aber jetzt, mit 30, sitzt er im Knast. Untersuchungsgefängnis Nummer drei in Shenzhen. Eine Zelle, 15 Häftlinge, ein Loch im Boden – das Klo.

Robert Rother sieht im Sommer 2013 keinen Ausweg mehr aus dieser Zelle. Doch, einen: die Plastiktasse, die sie ihm gegeben haben. Die Tasse hat einen Deckel, der Rand ist scharf genug. Die Kamera in der Zelle lässt einen toten Winkel, er will sich nachts um zwei umbringen, wenn die anderen in der Zelle dösen. Rother schreibt seiner Mutter: "Ich sehe hier keine Hoffnung mehr. Die machen, was sie wollen. Wenn der Fall bis zum 12. September 2013, meinem Geburtstag, nicht in den Medien ist, bin ich tot. Ich werde mir das Leben an