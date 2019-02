"When in Rome, do as the Romans do": dass man es als Durchreisender den Bewohnern der Ewigen Stadt gleichtun sollte, zählt zu den so gängigen wie unsinnigen Ratschlägen für Rom-Besucher.



Erstens: echte Römer sind selten, bleiben bevorzugt unter sich und sind schwer nachzuahmen: sich elegant zwischen Schlaglöchern durchs Hauptstadt-Chaos zu schlängeln, Sonnenbrille auf der Nase, Handy am Ohr - das will von Geburt an gelernt sein. Original römische Lebensart gehorcht darüber hinaus ungeschriebenen, aber eisernen Regeln: Warme Mahlzeiten gibt es ausschließlich zwischen 13 und 15 Uhr sowie zwischen 20 und 23 Uhr; längere Erkundungen zu Fuß sind verpönt, dafür gibt es Vespas; und Expeditionen abseits ausgetretener Pfade, zu versteckten Sehenswürdigkeiten Roms, sind etwas für Leute mit zu viel Freizeit - nichts für stressgeplagte Metropolen-Bewohner.