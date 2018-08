Vergangene Woche kam Ronan Farrow zu Besuch ins New Yorker SPIEGEL-Büro. Farrow, 30 Jahre alt, ist zurzeit so gefragt (und von manchen gefürchtet) wie wenige Journalisten der USA. Seine ausführlichen und monatelang recherchierten Geschichten im "New Yorker" über die Vergewaltigungs- und Missbrauchsvorwürfe gegen Harvey Weinstein haben maßgeblich zum Sturz des Filmproduzenten beigetragen – und zum Siegeszug der #MeToo-Bewegung. Seither hat Farrow weitere minutiös dokumentierte Geschichten über mächtige Männer und ihre sexuellen Feldzüge nachgelegt, zuletzt über den Chef des Fernsehsenders CBS.

Es ist die Tragik des Ronan Farrow, dass allein ein Prominenter, der sexueller Übergriffe beschuldigt wird, den Kampagnen gegen sich zu widerstehen scheint: sein eigener Vater.

Ronan ist der Sohn von Woody Allen und Mia Farrow. Er ist das einzige leibliche Kind des Paares, das von 1980 bis 1992 zusammen war, dazu kommen 13 Stief- und Adoptivgeschwister, die Mia Farrow geboren oder adoptiert hat. Als