Am 15. Januar 1919 wurde sie ermordet, von deutschen Freikorpssoldaten, für die sie die hassenswerteste Figur der Linken war: Rosa Luxemburg, eine gebildete Frau, Jüdin polnischer Herkunft. Studierte Nationalökonomin von 47 Jahren, eine offenherzige Gegenspielerin Lenins auf dem internationalen Parkett der Revolution, charismatische Rednerin und wirkmächtige Autorin. Ein Kind zarter, idealistischer Bildung, eine Frau, die in vier Sprachen las, Verehrerin von Goethe – einerseits. Und andererseits: eine Predigerin für die Arbeiter, die keinen Schimpf, keine Dramatisierung scheute, geschult in einer marxistisch-brachialen Rhetorik, die immer aufs Ganze ging, weil es ihr um das Ganze ging. Was zu ihren Zeiten eben die Klassenfrage hieß: Kapitalist oder Arbeiter, Blutsauger oder Ausgebeutete, Besitzende oder Elende.

Von den heute drängenden Problemen – dem drohenden ökologischen Kollaps, der Übersetzung sozialer Gerechtigkeit in Fragen der Identität – konnte sie keine Ahnung haben. Unser Reichtum