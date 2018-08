Ein kleines Mädchen, vielleicht fünf, sechs Jahre alt. Langsam klettert es den Berg hoch, gefolgt von zwei Ziegen. Offenbar ein Dorfkind, das auf die beiden Tiere aufpassen soll.

Doch die Kleine blickt auffällig oft zu dem Felsvorsprung, hinter dem sich in der Nacht die Scharfschützen der U. S. Army versteckt haben. Paul Scharre beobachtet das Mädchen durch sein Zielfernrohr. Ihm ist klar, dass die Stellung entdeckt worden ist.

Die Amerikaner hören ein leises Zirpen, als würde das Kind nach den Ziegen pfeifen. In Wahrheit ist es ein Funkgerät, mit dem das Mädchen die Position der Soldaten durchgibt. Kurz nachdem es weg ist, kommen die Taliban.

Was sich damals im Frühjahr 2004 auf einem Berg im Osten Afghanistans abspielt, beschäftigt Scharre noch heute. Den Amerikanern gelingt es zwar, den Angriff abzuwehren, doch sie müssen sich zurückziehen. Am Abend diskutieren sie, was sie hätten anders machen können.

Das Mädchen erschießen? Das Kriegsvölkerrecht kennt kein Mindestalter für Kombattanten,