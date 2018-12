Jeden Tag darf Kirill Serebrennikow für zwei Stunden seine Wohnung verlassen. Meistens geht er dann ins Schwimmbad Tschajka, "Möwe". Es ist ein beheiztes Freibad, über dem im Winter der Dampf in dichten Schwaden steht, und aus diesem Dampf sieht man Serebrennikow dann plötzlich auftauchen, ein bärtiges Gesicht mit schweren Augenlidern. Oder er sitzt in der Sauna, an seinem Bein eine elektronische Fußfessel. Er ist dann da und zugleich doch nicht da, als verliefe eine unsichtbare Grenze zwischen ihm und der Welt, denn Serebrennikow darf auf dem Freigang keine Gespräche führen. Über ein Jahr schon geht das so, und ein Ende ist nicht abzusehen.

Serebrennikow ist mit drei weiteren Theaterleuten der betrügerischen Veruntreuung von Staatsgeldern angeklagt, der Prozess hat im November begonnen. Das Verfahren wird in die Geschichte von Putins Russland eingehen. Denn in diesem Strafprozess sitzt der russische Staat nicht nur über einen aufmüpfigen Theatermacher zu Gericht, sondern über eine ganze