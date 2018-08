Am Nachmittag des 25. März gehen beim Notruf der sibirischen Stadt Kemerowo Dutzende Anrufe ein. Kemerowo liegt näher an Peking als an Moskau, das Einkaufs- und Unterhaltungszentrum Simnjaja Wischnja, auf Deutsch "Winterkirsche", brennt, Lenin-Straße 35. Die Anrufe werden aufgezeichnet.

"112 Zentrale."

"Holt uns aus diesem Kinosaal! Bitte!"

"Die Feuerwehr ist schon unterwegs."

"Wir kommen hier nicht raus, warum hat man uns im Stich gelassen?!"

"Die Feuerwehr ist doch unterwegs – was wollen Sie noch von mir?"

"112 Zentrale."

"Wir brennen! Die Winterkirsche!"

Im Hintergrund schreit ein Kind: "Mama, ich will nicht sterben!"

"Die Feuerwehr ist gleich da, wir wissen Bescheid. Gedulden Sie sich."

"112 Zentrale."

"Menschen fallen hier aus den Scheißfenstern, wo bleibt eure Feuerwehr mit den Planen?! Jemand muss sie auffangen, sie landen direkt auf dem Scheißasphalt! Wo sind eure Mistviecher mit den Planen?!"

"Reden Sie mal ordentlich. Alle sind schon vor Ort."

Bei dem Brand sterben 41 Kinder und 19 Erwachsene.