Als alles noch ganz hektisch war, damals, im vergangenen Winter, als quasi täglich Urteile gefällt wurden über Männer und Frauen und wie sie sich warum verhalten hatten, als von "medialen Hinrichtungen" und von "Hexenjagd" die Rede war, als vieles durcheinanderging und sich ein Graben auftat, den man leichtfertig "Kampf der Geschlechter" nannte und der einen zwang, sich auf die eine oder die andere Seite zu stellen – als also das passierte, was man gemeinhin in diesem Land eine Debatte nennt, tat sich auf einmal eine andere Tür auf. Hinter dieser Tür war es schummrig, die Lichtquelle war nicht auszumachen, von irgendwoher kamen Stimmen, die weder "schrill" noch "abwiegelnd" waren, sondern einfach etwas weiter weg. Die Luft war ganz klar, man konnte gut atmen. Hinter dieser Tür wartete nämlich eine Geschichte. Keine, die unter dem solidarischen Hashtag erzählt wurde, sondern eine, die in der Zeitschrift "New Yorker" erschien, unter der Rubrik "Fiction".

Eine Geschichte also, die ausgedacht