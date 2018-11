Am Ende stehen die Menschen tatsächlich auf. Keiner bleibt sitzen, nicht die Jungs vom Motorradklub Kuhle Wampe, nicht die Oberstudienrätin Monika und nicht der Sozialarbeiter Jens. Sie alle jubeln Sahra Wagenknecht zu.

Wagenknecht, 49, steht auf der Bühne. Sie hat ihre Rede beendet. Nun scheint sie ein wenig irritiert über so viel Zuneigung und Euphorie. Sie lächelt.

Rund tausend Menschen haben sich im Jahrhunderthaus in Bochum versammelt. Wagenknecht hat eine leidenschaftliche Rede gehalten. Sie hat eine "Krise der Demokratie" diagnostiziert und "Kälte und Demütigungen" in deutschen Jobcentern beklagt. Dann hat sie eine Menschenschlange an Selfie-Interessenten abgearbeitet.

Wagenknecht hat das alles nicht im Namen der Partei Die Linke getan, deren Fraktionsvorsitzende sie ist, sondern für ihre neue Sammlungsbewegung Aufstehen. Und sie hat auch in Bochum wieder klargemacht, was sie von der eigenen Partei hält: "Die Linke ist einfach zu schwach, das haben die letzten Jahre doch gezeigt." Ihre