Am Donnerstag vergangener Woche nimmt Sahra Wagenknecht ein Bad in der Menschenmenge. Sie lässt sich umarmen. Sie schreibt Autogramme, lächelt für Selfies. Sie gibt sich sehr viel Mühe, volksnah zu sein.

Hunderte haben sich auf dem Münchner Marienplatz versammelt, um "mal die Wagenknecht zu sehen". Manche sind treue Fans, andere einfach neugierig. Wagenknecht ist der Star der Linkspartei, niemand bringt so viele Menschen auf Plätze und Straßen wie sie.

Wagenknecht betritt die Bühne, sie fühlt sich gleich wohler. Zum ersten Mal in der Geschichte der Republik könnte die Linke im Freistaat in den Landtag einziehen. "Diese Bayernwahl wird auch in Berlin ein Erdbeben auslösen", ruft die Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag. Die Menschen jubeln ihr zu.