SPIEGEL: Frau Wagenknecht, Sie haben sich im Januar für die Gründung einer neuen linken Sammlungsbewegung ausgesprochen. Wie weit ist das Vorhaben gediehen?

Wagenknecht: Wir starten am 4. September, aber schon am 4. August wird unsere Website auf www.aufstehen.de online gehen. Wir haben so viele Anfragen, dass wir Interessenten schon jetzt eine Möglichkeit geben wollen, sich zu registrieren. "Aufstehen" ist der Name der Sammlungsbewegung, denn Aufstehen für ein gerechtes und friedliches Land – darum geht es. Wir wollen, dass die Menschen sich keine Politik mehr gefallen lassen, die sich gegen ihre Interessen richtet.

SPIEGEL: Sie hatten sich eine neue linke Volkspartei gewünscht. Hat sich das erledigt?

Wagenknecht: Volksparteien kann man nicht gründen, sie entstehen aus glaubwürdiger Politik. Was wir auf den Weg bringen, ist bewusst keine neue Partei, sondern ein Angebot an alle, die mit der herrschenden Politik unzufrieden sind und sich eine Erneuerung des Sozialstaats und eine friedliche