Samer Tannous, 48, war Hochschuldozent in der syrischen Hauptstadt Damaskus. Seit Dezember 2015 lebt er mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern im niedersächsischen Rotenburg (Wümme) und arbeitet dort als Französischlehrer. In seiner Kolumne für SPIEGEL+ schreibt er über seine Versuche, die Sitten seiner neuen deutschen Heimat zu verstehen.

Oft werde ich als Lehrer an meiner deutschen Schule gefragt: Wie ist der Schulalltag bei Euch in Syrien? Ist er so wie hier?

Der erste Unterschied: In Deutschland fängt die Schule mit der Einschulung an. Bei uns in Syrien haben wir diese schöne Tradition leider nicht. Deshalb weiß ich auch nichts mehr von meinen ersten Tagen und Wochen in der Schule. Ich erinnere mich nur daran, dass es weinende Schüler und verärgerte Eltern gab. Hier in Deutschland dagegen hat meine älteste Tochter ihre Einschulung als einen Tag so schön wie Weihnachten oder Ostern erlebt.



Der erste Brief, den meine Tochter Christina bekommen hat, war von ihrer Klassenlehrerin,