Chen, 29, stammt aus Malaysia und moderierte bereits mit neun Jahren eine eigene TV-Sendung. Heute ist sie Chief Strategy Officer des Start-ups Bloxed und lebt in Washington, D. C. Im Oktober 2018 gründete sie mit vier anderen Frauen "The Billion Dollar Fund for Women" (zu Deutsch: "Der Milliarde-Dollar-Fonds für Frauen). Co-Geschäftsführerin des Fonds ist die US-Investorin und Gründerin Shelly Porges, die jahrelang für Hillary Clinton im State Department arbeitete.

SPIEGEL: Frau Chen, 2017 wurden laut "Fortune" 85 Milliarden Dollar Risikokapital in US-Start-ups investiert – aber nur zwei Prozent davon flossen in Unternehmen, die von Frauen gegründet oder geführt wurden. Geld ist doch opportunistisch. Wieso folgt es nicht automatisch dem Erfolg?

Chen: Weil nicht das Geld entscheidet. Sondern die Menschen, die es verteilen, zumindest, wenn wir von Venture-Capital sprechen. Die entscheiden leider nicht nur rational, sondern folgen unbewusst dem Gesetz der Vertrautheit. Sonst würden sie gemischte