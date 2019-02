Was genau bedeuten "Residenzmodell" und "Wechselmodell"?

Wenn Eltern sich trennen und die Kinder anschließend überwiegend bei einem Elternteil leben, sprechen Juristen und andere Fachleute vom Residenzmodell. Die Kinder haben einen Lebensmittelpunkt; meist liegt der bei der Mutter. Eine Umfrage des Allensbach-Instituts aus dem Jahr 2017 ergab, dass 73 Prozent der Trennungskinder überwiegend oder ausschließlich bei ihrer Mutter wohnen.

Eine andere Umgangsregelung ist das Wechselmodell, auch Doppelresidenz genannt: Der Vater und die Mutter teilen die Betreuung des Nachwuchses gleichmäßig auf. Die Kinder pendeln zwischen den beiden Haushalten. Auch wenn der Name impliziert, die Kinder würden häufiger wechseln als beim Residenzmodell, muss das nicht der Fall sein. Als Beispiel einer bei Trennungsfamilien üblichen Umgangsregelung in einem Monat: Das Kind lebt bei einem Elternteil und besucht den anderen an jedem zweiten Wochenende, zudem an einem Nachmittag während der Woche. Bei diesem Modell