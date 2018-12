Schimmel in der Wohnung

SPIEGEL: Herr Sittig, Schimmelflecken gehören zu den unschönen Entdeckungen, die man in seiner Wohnung machen kann. Was muss ich in so einem Fall tun?



Michael Sittig: Der erste Schritt ist, dem Vermieter den Schimmel anzuzeigen und ihn aufzufordern, die Flecken zu beseitigen.