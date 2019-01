Es ist wenige Wochen her, dass Marija(*), eine 14 Jahre alte Serbin, auf der verdreckten Toilette eines Flüchtlingsheims eine Überdosis Antidepressiva schluckte, um in Deutschland bleiben zu können. "Maximal 4 Tabletten Trazodon 100 mg und maximal 10–20 Tabletten Promethazin", so stand es später im Bericht der behandelnden Klinik, darüber die Diagnose: "Intoxikation" und "Akute Suizidalität".

Marija überlebte.

An einem Abend Anfang Januar sitzt sie im Zimmer eines Flüchtlingsheims in Schleswig-Holstein. Es gibt einen Kleiderschrank, einen Tisch und zwei Etagenbetten, unter einem liegt ein leerer Koffer. Seit dem vergangenen Jahr ist das Mädchen hier zu Hause, in dieser Unterkunft mit den nummerierten Backsteinhäusern, die mal eine Kaserne war und eingezäunt am Ortsrand liegt. Marijas Blick aus dunklen Augen ist ausdruckslos, als sie von diesem Tag sprechen soll, an dem sie verhindern wollte, in ihre Heimat zurückkehren zu müssen. Ihre Schultern hängen herab, ihre Haare, lang und ungekämmt,