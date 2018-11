Am Ende war der Schmerz in der rechten Schulter so schlimm, dass Karl-Heinz den Arm nicht mehr heben konnte. "I hald des Malär nemme aus", sagte der Mann aus Deizisau am Neckar und flehte den Arzt an: "Oberieret Sie mi!"

Doch der Orthopäde Burkhard Lembeck, 52, dessen Praxis im ersten Stock eines Zweckbaus in Ostfildern-Nellingen liegt, hatte einen besseren Vorschlag. Nach eingehender Untersuchung und ausführlichem Gespräch gab er seinem schwäbischen Patienten, einem pensionierten Gärtnermeister, eine Spritze gegen die Schmerzen und verschrieb ihm Krankengymnastik.

Ein 54-jähriger Elektromeister aus Köngen kam mit Rückenschmerzen in Lembecks Sprechstunde und zeigte den Brief eines Chirurgen, den er zuvor konsultiert hatte. Dieser schrieb, er würde "zu einer ausgiebigen Dekompression L5/S1 mit bilateraler Foraminotomie raten. Eine solche Operation müsste dann mit einer Fusion kombiniert werden". Mit anderen Worten: Er wollte Bandscheibenmaterial entfernen, beidseitig Nervenaustrittskanäle