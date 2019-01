Edith streicht ihr graues Haar zurecht. Sie ist etwas aufgeregt, versucht, ihre Hände zu kontrollieren. Sie lächelt vor sich hin. Edith hat eine Überraschung für die anderen dabei, und man sieht ihr die Vorfreude an. Mit 84 Jahren ist sie die Älteste unter den sechs Menschen, die an diesem Novembertag in der Villa Donnersmarck in Berlin zusammensitzen: als Schmerzselbsthilfegruppe. Edith hat das Privileg, als Erste sprechen zu dürfen, und es platzt aus ihr heraus. "Ich habe es getan! Ich habe ein Tablet gekauft! Jawohl." Stolz blickt sie in die Runde am Tisch. Alle lachen, sie klatschen Beifall.

Ediths erster Computer ist ein Ergebnis ihrer Gruppenarbeit hier. Sie klagte über Einsamkeit und das Gefühl, ausgeliefert zu sein, seitdem sie chronisch krank ist, schmerzkrank. Was die Ärzte so sagten, wie sollte sie all das verstehen oder überprüfen? Wie sollte sie all die Termine koordinieren, die richtigen Ansprechpartner finden und sich das auch noch merken? Etwa mit dem angegilbten Küchenkalender