Es ist ein sonniger Tag im Mai 2018, die Fliederbüsche blühen. In den Parzellen des Kleingartenvereins "Dr. Schreber" in Leipzig wird Unkraut gejätet, ein Teich gesäubert und ein Zaun gestrichen. Kein Straßenlärm dringt in dieses Idyll, das vor etwas mehr als 150 Jahren nach Daniel Gottlob Moritz Schreber benannt wurde. Nur Kinderjohlen ist zu hören. Der Spielplatz, auf dem die Kleinen klettern und an Seilen schwingen, liegt nicht versteckt am Rande der Gartenanlage, sondern prominent in der Mitte. Kein Anblick, den man in einer Kleingartenanlage sofort erwartet. Aber Schreber war auch gar kein Gärtner, sondern Leiter der Leipziger "Orthopädisch-gymnastischen Heilanstalt".

Die Gärten, die nach ihm benannt sind, entstanden aus seiner Idee, in den wachsenden Metropolen Freiräume für Kinder einzurichten, um deren Gesundheit zu erhalten. "Besonders ist es die Jugend der größeren und in neuester Zeit reißend schnell anschwellenden Städte, welche daran darbt und unter diesem Mangel schwer leidet",