Schützen Smart-Home-Systeme vor Einbruch?

SPIEGEL: Herr Krumbein, viele Menschen fahren jetzt in den Urlaub und überlegen, ob sie sich ein smartes Sicherheitssystem anschaffen sollen, mit dem sie von unterwegs aus ihre Wohnung oder ihr Haus überwachen können. Eine gute Idee?

Krumbein: Wir haben bei vier Smart Home-Systemen getestet, wie gut der Einbruchschutz funktioniert. Keines davon schneidet gut ab. Bei einem war das Ergebnis „befriedigend“, die drei anderen haben nur die Bewertung „ausreichend“ bekommen.

SPIEGEL: Wie funktioniert so ein System überhaupt?

Krumbein: Es besteht aus Bewegungs- und Öffnungsmeldern, die man an Fenstern und Türen und im Raum installiert. Dazu kommt eine Innensirene und bei manchen Systemen auch eine Überwachungskamera. Alle diese Geräte stehen über Funk in Verbindung mit einer Zentrale, also einer kleinen Konsole, die irgendwo bei Ihnen zuhause montiert ist. Wenn nun jemand bei Ihnen einbricht, sollten Sie von dieser Zentrale benachrichtigt werden. Sie bekommen einen Fernalarm auf Ihr Handy und die