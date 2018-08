Viele Mütter und Väter fürchten ihn ebenso wie ihre Kinder: den ersten Schultag nach den Sommerferien. In Deutschland steht der gerade in mehreren Bundesländern an, und das bedeutet: Ausschlafen, den Tag verdaddeln, spät ins Bett gehen - damit ist erst einmal Schluss. Kinder müssen vielmehr in den Schulmodus kommen, vor allem, wenn sie als Erstklässler ihren ersten Unterrichtstag überhaupt erleben.

Eltern können dabei nicht nur in der ersten Zeit eine große Hilfe sein. Aber: Es gibt auch Sätze, die sie sich auf jeden Fall verkneifen sollten.

SPIEGEL: Viele Kinder bekommen bei der Einschulung immer noch zu hören, nun beginne der Ernst des Lebens. Harmlose Floskel oder pädagogisches No-Go?