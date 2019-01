Die Textnachricht auf Charlotta Turners Handy klang verzweifelt: "Liebe Lotta", schrieb ihr irakischer Doktorand, "ISIS hat meine Stadt eingenommen und andere Orte der Jesiden. Wir sitzen in der Falle und sind umzingelt." Ihr Doktorand Firas Jumaah, Angehöriger der Jesiden, schrieb weiter, er könne seine Familie im Irak nicht länger vor den Islamisten schützen. Und er endete fatalistisch: "Wenn ich innerhalb einer Woche nicht zurück bin, vergessen Sie mich und meine Doktorarbeit." "Wir werden", tippte die Professorin am Abendbrottisch in der Universitätsstadt Lund, Südschweden, in ihr Handy, "nichts dergleichen tun. Einmal Doktorand, immer Doktorand. Ich denke an dich und mache mir große Sorgen. Wie kann ich helfen?"

Charlotta Turner, genannt Lotta, ist eine praktische Frau, 48 Jahre alt, Dozentin für analytische Chemie an der Universität. Sie ist verantwortlich für Dutzende Doktoranden aus aller Welt, die Wissenschaft ist ihr heilig. Sie habe extra nachgeschlagen, sagt sie, in Schweden