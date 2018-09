Der Regierungschef tritt in eng geschnittenem marineblauem Anzug auf, das Gesicht frisch gepudert, die Laune prächtig. Im verglasten Panoramasaal "Nordkette", zwölfter Stock von Adlers Hotel in Innsbruck, schnappt er sich ein Mineralwasser und lächelt. Die Laune verdüstert sich vorübergehend, als Kurz hört, dass er für seinen anstehenden Zwölf-Stunden-Flug nach Asien an diesem Abend in der Economyclass gebucht wurde. "Naa, wirklich?", fragt Kurz, hat sich aber bald wieder im Griff und nimmt sich eine Stunde Zeit.

SPIEGEL: Herr Bundeskanzler, die EU-Ratspräsidentschaft Österreichs steht unter dem Motto "Ein Europa, das schützt". Wer soll da vor wem geschützt werden?

Kurz: Wir wollen in den kommenden Monaten all das stärken, was unser Europa ausmacht. Es geht um Sicherheit, Ordnung und den gemeinsamen Schutz der Außengrenzen. Wir müssen aber auch an unserer Wettbewerbsfähigkeit arbeiten, um im weltweiten Konkurrenzkampf den Wohlstand zu verteidigen, den wir uns erarbeitet haben. Meine Generation