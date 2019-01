SPIEGEL: Herr Steudtner, Sie haben kurz vor Weihnachten den brasilianischen Surfer Thiago Jacaré vor dem Ertrinken gerettet. Er war auf einer Welle im Big-Wave-Revier Nazaré gestürzt und wurde von vier weiteren Brechern überrollt. Wie haben Sie die Situation erlebt?

Steudtner: Ich hatte an dem Tag meine Surfsession bereits beendet und war noch mit dem Jetski auf dem Wasser. Ich sah, dass sich Jacaré von seinem Partner in eine Welle ziehen ließ. Über Funk wurde mir dann von einem Beobachter auf den Klippen mitgeteilt, dass er gestürzt sei und dass weitere Wellen auf ihn zurollen würden. Mir war sofort klar, dass er sich in großer Gefahr befand.

SPIEGEL: Warum?

Steudtner: Die Wellen an dem Tag waren 10 bis 15 Meter hoch. Man wird lange unter Wasser gedrückt, wenn solche Brecher über einen hinwegrollen, auch wenn man eine Rettungsweste trägt. Außerdem driftete Jacaré bereits auf die Felsen vor den Klippen zu.