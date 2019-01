Der Ton ist lakonisch, der Humor schwarz und ätzend. Die Lektionen, die dieser Autor erteilt, nehmen exakt die Rolle des griechischen Chors in der Tragödie ein, dessen Gesänge den Helden auf dem Weg in Zerstörung und Verderben begleiten.

Wenn man denn hier von einem Helden sprechen kann. Und auf Katharsis als die Kraft seelischer Reinigung sollte man besser nicht hoffen. Tritt ein, lieber Leser, in die Düsternis des Abendlandes, und beginne die Reise ans Ende der Nacht.

Ein Mann, Franzose, wie er eigens erwähnt, 46 Jahre alt, ein Agraringenieur, der nie verheiratet war, schickt sich an, mit seinem Leben und seiner Person abzurechnen. Ein Mann, der seinen Vornamen hasst, Florent-Claude, eine lächerliche Verbindung, wie er meint, völlig missraten, an jedem Teil für sich gibt es etwas auszusetzen, ein Fehlgriff seiner ansonsten tadellosen Eltern. Wer mit seinem Namen hadert, man weiß es von den ersten Zeilen an, kann sich selbst nicht akzeptieren, er steht neben sich, denn er war nie in der