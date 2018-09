Der Mann, der die Deutschen spendabler machen will, ist weit herumgekommen. Sebastian Stricker ist in Wien geboren, hat in Rom und Daressalam gearbeitet, er war auch lange in Westafrika unterwegs. Vergangenes Jahr gründete er das Start-up "Share Foods" in Berlin, auch hier ist er ein Rastloser geblieben: Das sehr spezielle Unternehmen des 35-Jährigen zieht regelmäßig um.

Gerade residiert es in einem relativ beengten Zwischendomizil in Berlin-Mitte. An der Wand stehen Regale mit dem überschaubaren Warensortiment: Wasserflaschen, Müsliriegel, Seifen. Eine Mitarbeiterin macht Päckchen versandfertig, gleich daneben arbeiten Entwickler an künftigen Produkten.