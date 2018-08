Vielleicht sollte man Papier in deutschen Klassenzimmern verbieten. Millionen Schüler kritzeln täglich Nachrichten darauf und schieben diese ihren Tischnachbarn zu, mal einen harmlosen Witz, mal ein hässliches Gerücht über einen Mitschüler. Nicht selten wird so ein Zettel in der ganzen Klasse herumgereicht. Wer gelangweilt ist, blättert durch den Schreibblock, zeichnet ein Strichmännchen oder spielt "Schiffe versenken" mit dem Nebensitzer. Papier hat enormes Ablenkungspotenzial. Wäre es verboten, könnten die Schüler sich endlich wieder auf das konzentrieren, was der Lehrer ihnen beibringen möchte.

Das mag absurd klingen. Tauscht man jedoch "Papier" gegen "Smartphone", ist die Argumentation vertraut. Frankreich hat zum kommenden Schuljahr, das dort in wenigen Tagen beginnt, Smartphones aus den Schulen verbannt. In Deutschland existiert im Bundesland Bayern bereits ein Nutzungsverbot, überall sonst regeln die Schulen selbst, wie sie das Thema handhaben. Doch der Ruf nach einem Smartphoneverbot