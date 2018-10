So gefährlich sind Rasenmäher

In seinem Garten will der Mensch Ruhe finden, doch kann er das? Ratatatata. Krrrrrrrrr. Wwwwhheeeewwwhhhee. So grausig schallt es in den Einfamilienhaussiedlungen Deutschlands tagein, tagaus, vom Frühling bis in den Spätherbst. Keine Spur von Gartenruhe, denn irgendein Nachbar mäht immer.

Auf der Liste der ärgerlichsten Erfindungen der Menschheit gebührt insbesondere dem Benzinrasenmäher mit Zweitaktmotor ein Platz ganz weit oben, sogar noch vor dem Laubbläser. Er nervt. Er stinkt. Er vergiftet die Luft mit Schadstoffen (Katalysator? Fehlanzeige!) und die Nachbarschaft mit Streit. Längst gehört der Knattermäher des frühen 20. Jahrhunderts auf den Schrottplatz – doch bisher ist das Stück Uralttechnik kaum totzukriegen, trotz klar besserer Alternativen.

Jetzt haben Forscher der Johns Hopkins University in Baltimore den Beweis geführt, dass die Rasenrasierer mit den schnell drehenden horizontalen Klingen sogar eine weithin unterschätzte Gefahr für Leib und Leben darstellen. Die Maschinen schneiden