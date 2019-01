Wenn Anne Bertram runterkommen will, klettert sie nach oben. Sie steigt auf ihren Hochsitz im Wäldchen hinter ihrem Haus, setzt sich in den Schneidersitz und schaut in die Ferne. Baumwipfel, grüne Wiese, ein Reh. Dann schließt sie die Augen, atmet die feuchte Waldluft tief ein und beginnt ihr Yoga-Ritual: Krieger im Morgenlicht. Herabschauender Hund mit Vogelgezwitscher. "Wenn ich hier oben Yoga mache", sagt Bertram lachend, "kommt wenigstens kein Hund vorbei und schleckt mir übers Gesicht."