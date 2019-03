Fleischhauer, 56, ist SPIEGEL-Redakteur und Buchautor. Er hat 2009 das Buch "Unter Linken" veröffentlicht und arbeitet sich in seinen wöchentlichen Kolumnen am progressiven Zeitgeist ab. Passmann, 25, ist Autorin und Radiomoderatorin, sie will das Patriarchat abschaffen. Am 7. März erscheint ihr Buch "Alte weiße Männer. Ein Schlichtungsversuch" (Kiepenheuer & Witsch; 304 Seiten; 12 Euro).