Da soll mal einer behaupten, Geld mache nicht glücklich. Zwar war die Stimmung an diesem Abend im Frühjahr 2017 auch so schon großartig: Erst hatten sie um die Wette getrunken, so wie sie es bei der alljährlichen Feier für die Mitarbeiter der "South China Morning Post" auch früher getan hatten. Nur ging es diesmal um Geld. Umgerechnet 150 Euro habe der Tisch mit den trinkfestesten Redakteuren bekommen, so erzählte es später jemand, der dabei war.

Dann folgte eine Tombola. Nicht einmal, sondern zweimal habe Alibaba den Hauptgewinn im Laufe des Abends verschenkt. Einfach so, weil die Verlosung bei den Mitarbeitern gut ankam.

Der Internetkonzern Alibaba hat sich Ende 2015 eine Zeitung gekauft, und nicht irgendeine. Die "South China Morning Post", gegründet 1903, ist die älteste und wichtigste englischsprachige Tageszeitung in der ehemaligen britischen Kronkolonie Hongkong. Ein Stück freie Presse im sonst unfreien China. Gelesen von Diplomaten und Bankern, eine Institution für in Hongkong lebende