Todd, 67, arbeitete als Sozialwissenschaftler und Historiker am Nationalen Institut für demografische Studien in Paris. In zahlreichen Büchern beschäftigte er sich mit der sozialen Frage, dem Schicksal der Migranten, dem ökonomischen Rückstand der islamischen Welt sowie der Zukunft Europas und der USA. In seinem neuen Werk "Traurige Moderne" entwirft er eine Geschichte der Menschheit anhand der Evolution von Familiensystemen, die ihm zufolge über Dynamik oder Stillstand von Kulturen entscheiden. Mit seinen Thesen provoziert Todd, der sich selbst der linksliberalen Mitte zuordnet und mit scharfer Kritik an den französischen Eliten hervortrat, immer wieder polemische Debatten.

SPIEGEL: Monsieur Todd, 1976 sagten Sie in Ihrem Buch "Vor dem Sturz" aufgrund demografischer und sozialer Analysen das Ende der Sowjetherrschaft voraus. Die damals gewagte Prognose machte Sie mit einem Schlag international bekannt. Prophezeien Sie heute die Auflösung der Europäischen Union?

Todd: Europa befindet sich