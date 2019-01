Es ist ein Uhr mittags am Samstag vergangener Woche, als Stephan Weil ein dringender Hilferuf ereilt. Der Ministerpräsident von Niedersachsen, einer der letzten mächtigen Landesfürsten in der Partei, steht im ersten Stock der Stadthalle Braunschweig, die örtliche SPD hat zum Empfang geladen, rund 300 Genossen sind gekommen, es gibt Frikadellen und eine Runde Sekt. Neues Jahr, neues Glück, Weil lacht. Krise der Partei? Nicht hier, nicht bei mir.

Da kommt eine Frau um die 50 auf ihn zu. "Darf ich mal ganz kurz stören, Herr Ministerpräsident? Ich bin auch Genossin."

"Klar", sagt Weil. "Nenn mich Stephan."

"Kannst du bitte unsere Partei retten und den Vorsitz übernehmen?"

Weil stockt kurz. Die Frage ist schmeichelhaft, aber auch gefährlich, ein Reporter steht daneben, er sollte jetzt dringend etwas Unverfängliches sagen. "Och", sagt Weil, "Niedersachsen ist auch schön."

"Aber da muss sich was ändern in Berlin. Das geht so nicht weiter."

"Nee, lass mal", sagt Weil: "Ist nett von dir." Damit will er