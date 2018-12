Mehr als jeder dritte Deutsche, der regelmäßig Sport treibt, kaufte 2017 mehrmals im Monat spezielle Sportlernahrung, zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage des Marktforschungsunternehmens Mafowerk. Mit den speziellen Riegeln, Pulver, Gelen und Getränken erzielten Lebensmitteleinzelhändler und Drogeriemärkte einen Umsatz von rund 156 Millionen Euro - 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Besonders stark wächst der Markt der Proteinprodukte. Wie sinnvoll sind sie?



Muskeln brauchen Proteine, also Eiweiße, zum Aufbau und zur Regeneration. "Aber mehr hilft nicht mehr", sagt Professor Martin Smollich, der am Institut für Ernährungsmedizin des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein arbeitet. "Jeder hat einen bestimmten Proteinbedarf; wird dieser überschritten, werden Proteine ausgeschieden oder in Fett umgewandelt."



Der Normalbedarf an Proteinen liegt laut Deutscher Gesellschaft für Ernährung (DGE) bei 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht für einen Erwachsenen bis zu einem Alter von 65 Jahren.