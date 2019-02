"Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen."

Die deutsche Sprache zeigt häufig eine Vorliebe fürs Umständliche, Apothekerhafte. Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgaben-Übertragungsgesetz. Das ist nicht schön. Doch auch das Deutsche kennt starke Wörter, wenn es um Wesentliches geht: Krieg und Tod, Neid und Gier, Hass und Furcht, Pein, Macht und Qual. Bei Gefühlen ist das Deutsche meist ganz bei sich, elementar und knapp.

Beim „Vaterunser“ geht es um Wesentliches. Und ums Gefühl. Jesus sagt seinen Jüngern in der Bergpredigt, wie sie beten sollen; wie man spricht, wenn man zu Gott spricht. Er will, dass sich die Christen von Pharisäern oder Heiden unterscheiden. Jede Religion braucht ein Alleinstellungsmerkmal, wenn sie erfolgreich sein will; das ist anspruchsvoll. Man muss es deshalb so einfach wie möglich erklären.