SPIEGEL: Mr Sennett, Sie sind in Chicago geboren, leben in London und New York. Was sind Ihre frühesten Erinnerungen an das Leben in der Stadt?

Sennett: Mein Elternhaus in Chicago war arm, wir haben mit Kohle geheizt, und meine erste, sehr deutliche Erinnerung ist, wie ich in eine Kohlegrube gefallen bin. Ich kann immer noch die Kohle schmecken. Wenn ich das erzähle, denken die Leute immer, wie schrecklich es gewesen sein muss, mit Kohleofen aufzuwachsen. Aber ich fand es völlig okay.