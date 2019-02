Es war gegen 11.30 Uhr an einem Samstagvormittag, 2. Februar, berichtet Friseurmeisterin Hannelore Heinrich, sie schnitt gerade einem Kunden die Spitzen, da stand plötzlich ein ausgewachsenes Wildschwein in ihrem Friseursalon. Noch immer sehe sie es vor sich, wenn sie die Augen schließe, länger als einen Meter, bis über ihre Hüfte reichend und mit struppigen Borsten. Nicht im Traum habe sie sich vorstellen können, was in den folgenden fünf Minuten in ihrem "Salon Heinrich" in Stahnsdorf in Brandenburg passieren würde. Besonders eine Frage gehe ihr seitdem wieder und wieder durch den Kopf: "Wie ist das hier überhaupt reingekommen? Die Tür war doch verschlossen."

Heinrich geht zur Tür, wie zum Beweis. Es ist eine stabile Glastür, unbeschädigt und ausschließlich zu öffnen durchs gezielte Herunterdrücken der Klinke, wie es nur Menschen tun und vielleicht schlaue Hunde. "Plötzlich rumste das richtig, und da hat's gestanden, das Schwein. Schwarz und groß."

Sie berichtet von einem ersten, langen