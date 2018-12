Vogler, geboren 1964 in Ost-Berlin, ist einer der bekanntesten Cellisten der Welt. Zu seinem Repertoire gehört auch ein Programm mit dem Hollywoodschauspieler Bill Murray; die beiden treten regelmäßig gemeinsam auf. Vogler hat zwei Wohnsitze: einen in New York, einen in Dresden, wo er auch Intendant der Musikfestspiele ist, die jedes Frühjahr stattfinden. Seine Biografie und seine Reisen rund um die Welt haben ihn politisch geprägt.

SPIEGEL: Herr Vogler, die Pegida-Bewegung, die Wahlerfolge der AfD, die Ausschreitungen von Chemnitz, dann wiederum der Protest von Künstlern gegen rechts im September – Sachsen gilt inzwischen weltweit als Bundesland in Aufruhr. Was ist da los?



Vogler: Diese Rechtstendenzen sind sicher besonders auffällig in den südlichen neuen Bundesländern. Aber ich muss leider sagen, dass sie mir bei meinen Auftritten überall auf der Welt begegnet sind, in Frankreich, in Amerika – selbst in New York hört man Aussprüche, die man vor zehn Jahren dort nicht gehört hätte. In der