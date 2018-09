In einem russischen Kirchturm, vor hölzernen Kreuzen, soll er um zwei Uhr morgens mit seinem Chor auftreten: der Dirigent, der Held der Stadt Perm. Das Publikum wartet still, eingeschüchtert von Aufseherinnen, die dafür sorgen, dass niemand flüstert oder auf sein Telefon schielt. Auf der Wendeltreppe, die nach oben führt, flackern Kerzen, ansonsten ist es finster.

Endlich, nach mehr als einer Stunde, rauschen Männer und Frauen in dunklen Kutten herein. Applaus ist verboten. Als Letzter erscheint er, und es wird noch stiller. Teodor Currentzis hebt die Arme, er dirigiert wie ein Schlangenbeschwörer. Klänge lockt er hervor, berauschend, verstörend, als lägen das Glück und das Elend der Menschheit in seiner Musik.