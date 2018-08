Wo steckt denn nun der Carsten? Auf der App sieht es so aus, als würde er am Hinterausgang des Frankfurter Hauptbahnhofs warten. Ein leuchtender Punkt auf der Karte des Smartphones jedenfalls blinkt ungeduldig. Hinter dem Lieferwagen stehe er, sagt Carsten, als die nervöse Pressefrau ihn anruft.

"Der Carsten" ist der Fahrer der Elektro-Rikscha, der den Reporter ins Hauptquartier jener Firma bringen soll, die derzeit als coolstes Tochterunternehmen der Bahn gilt. Ioki heißt das Startup, wobei das k im Firmenlogo frech umgedreht wird. Carsten versucht, sich in seinem schlanken, offenen Gefährt gegen die großen Geländewagen durchzusetzen, die in der Innenstadt der Bankenmetropole das Geschehen beherrschen. Nicht mehr lange, so hofft der Fahrer, dessen Service derzeit allerdings erst einmal nur Bahn-Mitarbeitern zur Verfügung steht.

Carsten kämpft um die sogenannte letzte Meile der Deutschen Bahn: jener Weg vom Bahnhof zum Ziel des Fahrgastes, sei es das Zuhause oder das Büro. Das Hauptquartier,