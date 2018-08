Der Junge, zehn Jahre alt, wird vor Gericht nicht erscheinen. Niemand soll seinen Namen erfahren. Er versuche, in einem neuen Leben Tritt zu fassen, an einem sicheren Ort, so wird es die Staatsanwältin am Ende des Tages sagen, nachdem sie den ganzen Horror ausgebreitet hat: Sexualstraftaten in allen Variationen, begangen an Kindern. Mehr als drei Stunden lang arbeiten sich Nikola Novak und eine Kollegin im Wechsel durch die Anklageschrift, sachlich und nüchtern, 58 Taten, 130 Seiten. Im Saal ist es still, nur ab und zu ein Aufstöhnen im Publikum.

Angeklagt sind die Mutter des Kindes, Berrin T., 48 Jahre alt, und ihr 39-jähriger Lebensgefährte Christian L. Die beiden gestanden, sich im Jahr 2015 mehrmals an der dreijährigen Tochter einer Bekannten vergangen zu haben, und danach an Berrin T.s Sohn. Mehr als zwei Jahre lang benutzten, verletzten, quälten und erniedrigten sie das Kind – und filmten das Ganze. Sie verkauften und tauschten die Clips im Darknet genannten Teil des Internets. Sie